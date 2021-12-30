Названа самая ожидаемая новинка российских вооружений

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30.12.2021, 14:04, Новости дня
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Самой ожидаемой новинкой вооружений среди показанных зарубежным заказчикам стал истребитель Checkmate, сообщил Рособоронэкспорт.

«В топ-5 представленных в 2021 году экспортных образцов вошли легкий тактический самолет Checkmate, который экспонировался на МАКС и Dubai Airshow, показанный в РФ и за рубежом разведывательно-ударный комплекс БЛА «Орион-Э», РСЗО с термобарическими боеприпасами ТОС-2 «Тосочка», автомат Калашникова АК-19 и зенитная ракетная система С-350Е «Витязь», – сказал гендиректор госкорпорации Александр Михеев, передает РИА «Новости».

По его словам, в 2021 году оружейный рынок адаптировался к работе в пандемию. Российский экспортер смог поучаствовать в 17 международных выставках.

В ноябре Ростех представил беспилотную модификацию истребителя Checkmate.

Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.



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