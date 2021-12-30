 

В Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным

30.12.2021, 14:04, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров допустил, что после общения с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский также проведут разговор.

«Как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским. Поэтому так же сейчас это будет логичным и ожидаемым шагом. И я не исключаю, что Байден и Зеленский в ближайшее время могут поговорить», – приводит его слова агентство УНИАН.

Он уточнил, что пока ни формат, ни время разговора не согласованы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский обсудили усилия для мирного разрешения конфликта в Донбассе и предстоящие дипломатические контакты с Россией.

Белый дом сообщил, что телефонный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина стоит в графике американского лидера на 23.30 мск 30 декабря. 



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