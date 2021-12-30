 

Путин поздравил с Новым годом и Рождеством президентов и экс-президентов, Зеленского проигнорировал

30.12.2021, 13:36, Новости дня
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Из лидеров постсоветских стран Путин поздравил, в частности президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Армении Армена Саркисяна, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, президента Молдовы Майю Санду.

В сообщении упоминается также “глава Абхазии” Аслан Бжания, “президент Беларуси” Александр Лукашенко, “президент Южной Осетии” Анатолий Бибилов.

Из действующих политиков Путин поздравил в том числе президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и федерального канцлера Олафа Шольца.

Сообщается также о поздравлениях лидерам США, Китая, Велокобритании, Индии, Канады, Испании, папе римскому Франциску, бывшему и действующему премьер-министру Израиля, генсеку ООН, представителям Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международного олимпийского комитета, ФИФА и УЕФФА, международной федерации дзюдо и федерации хоккея.

“Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель, Биньямина Нетаньяху, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера”, – отметили в Кремле.

Контекст:

Путин не поздравлял президента Зеленского с Новым годом ни накануне 2021 года, ни накануне 2020-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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