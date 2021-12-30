 

В Харьковской области “Газель” выехала на железнодорожный переезд. Водитель погиб

30.12.2021, 13:36, Новости дня
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Инцидент произошел около 8.00 в районе села Ржавчик Лозовского района. “Газель”, за рулем которой находился 39-летний житель Первомайского, столкнулась с элкетрикой Близнюки – Харьков.

“Водитель не выполнил требование запрещающего сигнала светофора и выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось”, – рассказали правоохранители.

От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

Фото: hk.npu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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