Марченко уволил советников, принявших участие во встрече с фигурантом дела о нападении на журналистов “Схем”

Встреча проходила в рамках мероприятия “Укрэксимбанк: медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года”

“Детектор медиа” пишет, что представителей “Схем” (общий проект “Радіо Свобода” и UA:Первый) к дискуссии не приглашали. В анонсе мероприятия сообщалось, что оно состоялось при содействии Нацсовета журналистов Украины. Позже анонс был удален, однако “Детектор медиа” сохранил скриншот.

В то же время в НСЖУ сообщили, что организатор мероприятия, медиаэксперт Дмитрий Раимов заверил, что журналистам “Радіо Свобода” якобы отправили приглашения на встречу.

Скриншот: nsju.org

Кроме Тельбизова и Раимова, во встрече приняли участие член совета НБУ и советник главы Минфина Василий Горбаль, политолог Андрей Гливка (в анонсе был представлен как советник главы Минфина), телеведущий Сергей Дойко, журналистка Анастасия Товт, телеведущая телеканала “Наш” Анна Можаровская. Модератором выступил журналист, экс-главный редактор “Радио НВ”, телеведущий Валерий Калныш.

Во время встречи Тельбизов заявил, что ситуация с журналистами “позорна” и недопустима и он сожалеет, что это произошло.

“Я впервые познакомился с журналистами в работе. Журналистика – одна из важнейших профессий. Я приложу все усилия для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем”, – цитирует Тельбизова “КП в Украине”.

Главный редактор “Схем” Наталья Седлецкая в Facebook назвала эту встречу “отбеливанием” репутации Тельбизова, с которым журналисты сейчас судятся. В частности, она процитировала присутствовавшего на встрече журналиста Дойко, который оправдывал Тельбизова.

“В скандале виновен не глава службы безопасности Тельбизов, который выполнял инструкции по защите банковской тайны, а глава коммуникации банка. Я бы все сделал, чтобы банковская информация не вышла, это тайна”, – цитирует Седлецкая журналиста.

https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10160033588002652

Возмутилась организацией этой встречи и журналистка “Радіо Свобода” Кира Толстякова.

“Стипендиальная программа. Дискуссия. Встречи с экспертами и представителями властей. Кто-то может объяснить, что это попытка постирать белье в грязной воде?” – написала она.

https://www.facebook.com/kira.tolstyakova/posts/10226731821191334

После скандала, связанного с этой встречей, глава Минфина Марченко уволил своих советников Гливку и Горбаля, о чем сообщил “Детектору медиа”.

“Уволил Андрея Гливко и Василия Горбаля. Больше нечего комментировать”, – сказал министр.

Горбаль написал в комментариях под постом Толстяковой в Facebook, что его ввели в заблуждение по поводу цели мероприятия.

“Мне досадно, что дал ввести себя в заблуждение по поводу цели мероприятия пригласившему меня Дмитрию Раимову. Хотя мое выступление и диссонировало с общим фото дискуссии, все остальное останется на совести организаторов и явно не улучшит взаимное доверие”, – отметил он.

Также по поводу ситуации высказался и Гливка. По его словам, он пошел на встречу по приглашению своего коллеги как политолог и в прошлом политический эксперт.

“На встрече с Дмитрием я сказал, что не буду представлять Минфин. Когда на этом мероприятии мне дали слово, я подчеркнул, что не представляю Минфин, что могут подтвердить присутствующие”, – написал он.

В своем Facebook Гливка добавил, что после случившегося уволился из Минфина по собственному желанию.

https://www.facebook.com/andrew.glyvka.5/posts/10219581504799522

Глава НСЖУ Сергей Томиленко после критики мероприятия заявил, что позиция НСЖУ однозначна – солидарность с журналистами и никакого оправдания нападавшим на работников СМИ.

“Единственный для них путь – извиняться за препятствия и каяться. В каждом кейсе препятствования коллегам из “Схем” и “Радіо Свобода” есть публичная позиция НСЖУ о поддержке журналистов. Анонс этого события снят с публикации. А единственной действительной нашей оценкой действий нападающего является однозначное осуждение”, – сказал он.

Контекст:

Журналисты программы “Схемы” (проект “UA:Перший” и “Радіо Свобода”) заявили, что 4 октября на них напали в “Укрэксимбанке” во время записи интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам работников СМИ, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На нем видно, в частности, что оператора скручивали и забирали у него кассеты силой.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью.

Утром 5 октября в “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью” и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”.

В октябре Мецгера отстранили и уволили по собственному желанию, полномочия остальных приостановили на время. 11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности “Укрэксимбанка” Олег Осипов вернулись к работе, а директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов уволен. Тельбизова встретили в банке аплодисментами, но на следующий день его, а также Осипова тоже уволили.

Киевская прокуратура 2 ноября проинформировала, что в суд передали обвинительный акт в отношении четырех лиц. Действия Мецгера и Пикалова квалифицированы по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), Осипова и Тельбизова – по ст. 171 и 126 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и побои).

7 октября “Схемы” опубликовали расследование, вопрос по которому не понравился Мецгеру. В нем говорится о том, что “Укрэксимбанк” в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

—