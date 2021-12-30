“Отчаянная”, “Волочкова?” Асмус показала голые ноги вблизи

Она позировала сидя на подоконнике, скрестив ноги. На передний план она выставила оголенные ступни.

Асмус сообщила, что находится в Думае, куда внезапно решила отправиться на отдых. По словам актрисы, два года у нее не было ни отпуска, ни выходных.

“Пока ничего не понимаю. У меня эмоциональная акклиматизация к слову “выходной”. И, это самое, офигеть, через два дня 2022 год”, – написала она.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

“Отчаянная”, – заявила подписчица umilenie7.

“Волочкова?” – спросила подписчица vesta_listova, сравнив Асмус с российской балериной Анастасией Волочковой.

“Тапки – огонь”, – отметила lplplplp1302.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

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