Электрический кроссовер Polestar 4 появится в 2023 году

Глава компании Polestar объявил, что выход новой модели Polestar состоится в 2023 году.

Автомобиль позиционируют в качестве конкурента для более продвинутой модификации Porsche Macan. Вместе с тем новая модель кроссовера несколько компактнее, чем предшественник. По фотографиям можно увидеть, что автомобиль обладает купеобразным кузовом. Приобрести новый электрический кроссовер Polestar станет возможным по цене 55 тысяч евро.

Кроме того, эксперты высказали версию, что новинка Polestar 4 сможет существенно превзойти по объемам продаж все предшествующие модификации. Инженеры задействовали платформу PMA, которая выполнена сотрудниками китайского бренда. Пока уровень мощности и комплектации автомобиля не озвучили.