 

Модель УАЗ “Пикап” в ноябре стал самым продаваемым пикапом в России

30.12.2021, 11:14, Новости дня
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Самым продаваемым пикапом на российском рынке в прошлом месяце оказался УАЗ “Пикап”.

Специалисты агентства “Автостат” указали, что в ноябре удалось реализовать 271 экземпляр вышеуказанной модели. На втором месте оказался японский пикап Toyota Hilux, на которую пришлись 220 продаж на отечественном рынке. В тройку лидеров также попал китайский экземпляр Great Wall Poer, который приобрели 75 россиян.

Кроме того, на отечественном рынке также пользуются спросом зарубежные пикапы Great Wall Wingle и  Mitsubishi L200. Напомним, в октябре именно последняя модель занимала лидирующую позицию, однако спустя месяца удалось лишь замкнуть ТОП-5 пикапов на отечественном рынке. Пока прогнозы по продажам на 2022 год не объявлены.



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