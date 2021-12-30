Модель УАЗ “Пикап” в ноябре стал самым продаваемым пикапом в России

Самым продаваемым пикапом на российском рынке в прошлом месяце оказался УАЗ “Пикап”.

Специалисты агентства “Автостат” указали, что в ноябре удалось реализовать 271 экземпляр вышеуказанной модели. На втором месте оказался японский пикап Toyota Hilux, на которую пришлись 220 продаж на отечественном рынке. В тройку лидеров также попал китайский экземпляр Great Wall Poer, который приобрели 75 россиян.

Кроме того, на отечественном рынке также пользуются спросом зарубежные пикапы Great Wall Wingle и Mitsubishi L200. Напомним, в октябре именно последняя модель занимала лидирующую позицию, однако спустя месяца удалось лишь замкнуть ТОП-5 пикапов на отечественном рынке. Пока прогнозы по продажам на 2022 год не объявлены.