 

Rivian построит новый завод

30.12.2021, 11:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный автомобильный бренд Rivian объявил о серийном выпуске нового внедорожника R1S.

Вместе с тем производитель анонсировал строительство новой производственной площадки. В середине текущего месяца выпущено свыше 650 новых машин, тогда как большая их часть уже поступила к своим клиентам. За первый квартал следующего года запланирован существенный прирост выпуска новых моделей.

Ко второму кварталу намерены существенно расширить штат сотрудников. Уже собрали около 71 тысячи предварительных заказов, тогда как большая часть относится к новому пикапу R1T Adventure Package. Модель оценивается производителем в 73 тысячи долларов за базовую версию. Остальные детали пока умалчиваются разработчиками.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Times – борьба Байдена с оружием в США рискует дать обратный результат

21.12 / Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего 20 лет жизни

29.06 / На открытии Wimbledon зрители встретили овациями разработчика COVID-вакцины AstraZeneca. Видео

18.11 / Вице-президент Немецкого союза учителей – ложные представления о толерантности создали в школах почву для экстремизма

22.09 / Профсоюзы Голливуда договорились об условиях возвращения к работе

08.07 / Ученые рассказали, как подводные горы влияют на характер землетрясений

17.12 / «Двойной эффект» — РФ и Китай объединились против США

17.08 / Экономика: США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

24.09 / Макс Фадеев объяснил переживания звезд из-за ограничений по коронавирусу

23.07 / Россия и Турция задумались о создании рабочей группы по Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика