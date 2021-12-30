Rivian построит новый завод

Известный автомобильный бренд Rivian объявил о серийном выпуске нового внедорожника R1S.

Вместе с тем производитель анонсировал строительство новой производственной площадки. В середине текущего месяца выпущено свыше 650 новых машин, тогда как большая их часть уже поступила к своим клиентам. За первый квартал следующего года запланирован существенный прирост выпуска новых моделей.

Ко второму кварталу намерены существенно расширить штат сотрудников. Уже собрали около 71 тысячи предварительных заказов, тогда как большая часть относится к новому пикапу R1T Adventure Package. Модель оценивается производителем в 73 тысячи долларов за базовую версию. Остальные детали пока умалчиваются разработчиками.