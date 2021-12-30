Для владельцев обледеневших автомобилей в Приморье нашли решение

Владельцы иномарок, прибывших во Владивосток покрытыми толстым слоем льда, для получения компенсации могут взять у синоптиков справку о том, что их авто пострадали из-за «быстрого обледенения», информирует Примгидромет.

Сухогруз Sun Rio прибыл из Пусана при плохой погоде, в пути машины покрылись толстой коркой льда, также обледенели надстройки на палубе и борта судна. Судно пришвартовано у причала порта Владивостока, ведется разгрузка обледеневших автомобилей, передает РИА «Новости».

«Владельцы пострадавших автомобилей могут обратиться в Примгидромет за справкой о подтверждении опасного явления – «быстрое обледенение». Такие справки помогут при возмещении ущербов и легитимны при предъявлении в страховых компаниях, судебных органах и так далее. Для оформления справки необходимо заполнить заявку на сайте (ведомства) в разделе «Услуги» – «Порядок получения информации о погодных условиях по запросу», – сообщают синоптики.

В начале недели в Приморье было объявлено штормовое предупреждение из-за аномального похолодания, вместе с понижением температур на суше в акватории Японского моря «усилился ветер и поднялась волна, что в свою очередь спровоцировало «быстрое обледенение судов». Машины, находившиеся на палубе, «оказались покрыты толстым слоем льда, многие из них наверняка повреждены».

В соцсетях расходятся фото из салона одной из «замороженных» иномарок, сидения и двери изнутри также покрыты толстым слоем льда.

Напомним, в декабре 2020 года циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Часть Владивостока временно осталась без отопления и света.

Кроме того, случай обледенения вантового моста во Владивостоке оказался первым в мире.