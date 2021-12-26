 

Компания Samsung выпустит сразу несколько новых версий смартфонов Galaxy A53

26.12.2021, 4:50, Новости дня
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По сообщению из компетентных источников, в будущем году компания Samsung выпустит не одну, а сразу несколько версий новых смартфонов Galaxy A53.

Мобильные гаджеты будут носить одно и то же название. Однако начинка станет меняться в зависимости от региона продажи. В первую очередь, устройства получат разные процессоры.  

Данная схема производства и продажи уже опробована «Самсунгом» на примере флагманских устройств, поясняют эксперты. Очевидно, она вполне оправдала себя, если менеджеры решили распространить ее на новую линейку своей продукции. Можно предлагать смартфоны по разным ценам. Но самое главное, что использование разных комплектующих отчасти поможет решить проблему с поставками.



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