Стало известно о тысячах брошенных Британией в Афганистане людей

Тысячи сотрудничавших с Британией афганцев, имеющих право на переселение в эту страну, живут под страхом смерти, сообщают СМИ.

Эти люди имеют право на переселение в Британию по программе переселения и помощи Афганистану (Аfghan Relocations and Assistance Policy), созданной для перевода тех, кто помогал британским военным, пишет Independent со ссылкой на переводчиков, работавших в этой стране.

Британское руководство обвиняют в том, что оно пытается отстраниться от взятых на себя обязательств по переселению этих людей.

Напомним, наступления на правительственные силы Афганистана начались в начале августа. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, который охраняли американские военные, шла массовая эвакуация населения. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.