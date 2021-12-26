 

Стало известно о тысячах брошенных Британией в Афганистане людей

26.12.2021, 4:38, Новости дня
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Тысячи сотрудничавших с Британией афганцев, имеющих право на переселение в эту страну, живут под страхом смерти, сообщают СМИ.

Эти люди имеют право на переселение в Британию по программе переселения и помощи Афганистану (Аfghan Relocations and Assistance Policy), созданной для перевода тех, кто помогал британским военным, пишет Independent со ссылкой на переводчиков, работавших в этой стране.

Британское руководство обвиняют в том, что оно пытается отстраниться от взятых на себя обязательств по переселению этих людей.

Напомним, наступления на правительственные силы Афганистана начались в начале августа. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, который охраняли американские военные, шла массовая эвакуация населения. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.



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