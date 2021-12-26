Китайцы заблокировали международную версию Steam

В сети появились сообщения о блокировании международной версии Steam на территории Китая. Судя по имеющейся информации, данный ресурс попал в черный список правительства КНР и был отключен на территории страны ночью 25 декабря.

Несмотря на то, что в КНР все еще доступен региональный Steam, эксперты предупреждают о серьезных последствиях запрета. Так, региональная версия площадки пока еще предлагает только полсотни видеоигр. Перенести туда свой контент всем, кто использовал международный интернет-магазин, вряд ли удастся.

Дело в том, что дозволенный ресурс размещает только те игры, которые одобрены местным регулятором. Ранее публиковались данные исследования, согласно которым в Steam более 22% пользователей настраивали китайский язык. Не трудно предположить, что большинство из них находятся именно на территории КНР.