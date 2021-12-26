В Екатеринбурге за день эвакуировали три торговых центра
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В третьем за 25 декабря торговом центре в Екатеринбурге прошла эвакуация посетителей и персонала, сообщают местные СМИ.
Из здания «Веер Молла» вывели всех посетителей, на место прибыли машины скорой помощи, МЧС и ОМОНа, пишет E1.ru.
«Стояли возле женщины, видимо, с ней как-то связано. Женщина сидела на полу, была накрыта курткой, и все вещи были на полу», – сообщил очевидец происшествия.
Другая женщина сообщила, что выводить людей из кинотеатра в ТЦ начали посередине фильма, все смогли спокойно покинуть помещение.
До этого в Екатеринбурге эвакуировали посетителей «Радуга Парка» и торгового центра «Кит». Эвакуацию провели после сообщений о «минировании».
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