 

В Екатеринбурге за день эвакуировали три торговых центра

26.12.2021, 2:12, Новости дня
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В третьем за 25 декабря торговом центре в Екатеринбурге прошла эвакуация посетителей и персонала, сообщают местные СМИ.

Из здания «Веер Молла» вывели всех посетителей, на место прибыли машины скорой помощи, МЧС и ОМОНа, пишет E1.ru.

«Стояли возле женщины, видимо, с ней как-то связано. Женщина сидела на полу, была накрыта курткой, и все вещи были на полу», – сообщил очевидец происшествия.

Другая женщина сообщила, что выводить людей из кинотеатра в ТЦ начали посередине фильма, все смогли спокойно покинуть помещение.

До этого в Екатеринбурге эвакуировали посетителей «Радуга Парка» и торгового центра «Кит». Эвакуацию провели после сообщений о «минировании».



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