Вспышки на Солнце помогли уточнить историческую хронологию торговли со Скандинавией

В эпоху викингов стали налаживаться новые торговые пути между Скандинавией и юго-восточными странами, в основном, Византией. Об этом давно известно историкам и написано даже в школьных учебниках.

Однако исследователи до сих пор не могут восстановить точную хронологию события, которые привели к появлению древних, как бы сегодня сказали, транспортных коридоров.

Помогли уточнить информацию вспышки на Солнце, о периоде возникновения которых лучше известно астрономам. Дело в том, что они оставляют четкий радиоуглеродный след на всех предметах, сделанных в данный период. Например, их можно обнаружить в образцах древесины, из которых делали суда и множество орудий труда. Их в наше время находят в местах археологических раскопок.