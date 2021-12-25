 

Вспышки на Солнце помогли уточнить историческую хронологию торговли со Скандинавией

25.12.2021, 20:44, Новости дня
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В эпоху викингов стали налаживаться новые торговые пути между Скандинавией и юго-восточными странами, в основном, Византией. Об этом давно известно историкам и написано даже в школьных учебниках.

Однако исследователи до сих пор не могут восстановить точную хронологию события, которые привели к появлению древних, как бы сегодня сказали, транспортных коридоров.

Помогли уточнить информацию вспышки на Солнце, о периоде возникновения которых лучше известно астрономам. Дело в том, что они оставляют четкий радиоуглеродный след на всех предметах, сделанных в данный период. Например, их можно обнаружить в образцах древесины, из которых делали суда и множество орудий труда. Их в наше время находят в местах археологических раскопок.



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