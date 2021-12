Самый мощный космический телескоп James Webb запустили на орбиту. Он будет изучать Вселенную

Запуск был совершен со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане.

“Обсерватория James Webb, созданная совместными усилиями с Европейским космическим агентством и Канадским космическим агентством, является революционной флагманской миссией NASA по поиску света первых галактик в ранней Вселенной и исследованию нашей Солнечной системы, а также планет, вращающихся вокруг других звезд, называемых экзопланетами”, – говорится в сообщении.

CNN отмечает, что возможности телескопа позволят обсерватории ответить на вопросы о солнечной системе и исследовать слабые сигналы от первых галактик, образовавшихся 13,5 млрд лет назад. Стоимость проекта – $10 млрд.

Телескоп начнет работу в космосе через шесть месяцев. Как сообщает NASA, он имеет четыре современных научных инструмента с высокочувствительными инфракрасными детекторами беспрецедентного разрешения. Аппарат будет изучать инфракрасный свет от небесных объектов “с гораздо большей четкостью, чем когда-либо прежде”.

“Революционная технология телескопа позволит исследовать каждую фазу космической истории – от нашей Солнечной системы до самых далеких наблюдаемых галактик в ранней Вселенной и всего, что находится между ними. James Webb позволит сделать новые и неожиданные открытия и поможет человечеству понять происхождение Вселенной и наше место в ней”, – отметили в NASA.

Через 29 дней James Webb должен будет выйти в так называемую в точку Лагранжа L2, на расстоянии около 1,5 млн км от Земли, откуда он через полгода начнет выполнение своих задач. Срок работы мощного телескопа рассчитан на 5–10 лет.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!

At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6

— NASA (@NASA) December 25, 2021

