 

Россиянина обвиняют в ущербе разработчикам World of Tanks на 670 млн рублей

25.12.2021, 17:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили в белорусской компании Wargaming, владеющей правами на популярную игру World of Tanks, им удалось установить, кто нанес огромный финансовый ущерб, исчисляемый 670 миллионами рублей.

Виновником оказался гражданин РФ Андрей Кирсанов из Екатеринбурга. По версии белорусской компании, он организовал продажу чит-программ, которые помогают поднять рейтинг игроков в World of Tanks.

В результате правообладатель лишился значительной части прибыли, утверждают представители компании World of Tanks. Сумму ущерба установили при помощи экспертизы. Решается вопрос о привлечении россиянина к ответственности. Фактически было совершено мошенничество и кража в особо крупных размерах, говорят эксперты. Суд проведет первое заседание 27 декабря.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / В Москве раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V»

16.09 / Глава СК объяснил необходимость создания отдела по борьбе с реабилитацией нацизма

04.03 / Создана нейросеть для определения качества почвы

08.07 / Прага захотела нормализовать отношения с Москвой

19.09 / Старейший член Верховного суда США умерла от рака

12.07 / В Харькове мэрия разрешила возобновить работу кинотеатров

12.09 / Беспилотник ОБСЕ зафиксировал гаубицы и танки оккупантов – штаб ООС

30.11 / Британская королева потеряла власть над Барбадосом

19.12 / “Война – дело всех”. Данилов заявил, что в плане обороны Украины впервые прописаны действия для всех институтов

18.12 / Самолеты Минобороны эвакуировали из Афганистана около 200 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика