Россиянина обвиняют в ущербе разработчикам World of Tanks на 670 млн рублей

Как сообщили в белорусской компании Wargaming, владеющей правами на популярную игру World of Tanks, им удалось установить, кто нанес огромный финансовый ущерб, исчисляемый 670 миллионами рублей.

Виновником оказался гражданин РФ Андрей Кирсанов из Екатеринбурга. По версии белорусской компании, он организовал продажу чит-программ, которые помогают поднять рейтинг игроков в World of Tanks.

В результате правообладатель лишился значительной части прибыли, утверждают представители компании World of Tanks. Сумму ущерба установили при помощи экспертизы. Решается вопрос о привлечении россиянина к ответственности. Фактически было совершено мошенничество и кража в особо крупных размерах, говорят эксперты. Суд проведет первое заседание 27 декабря.