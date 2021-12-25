 

Пользователей предупреждают о рисках свободного Wi-Fi в отелях

25.12.2021, 17:46, Новости дня
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По словам экспертов, использование свободного Wi-Fi, которые предлагают путешественникам в отелях разных стран мира, может оказаться небезопасным. Поэтому путешественникам советуют быть максимально осторожными.

На самом деле, если вы имеете возможность включить собственное соединение через мобильного оператора, то лучше вообще откажитесь от бесплатного общедоступного Wi-Fi. В крайнем случае, не входите в собственные учетные записи через непроверенную сеть и ни за что не вводите личные данные.

Для хакеров свободный Wi-Fi в отелях, куда приезжают туристы из разных мест, – это настоящий подарок судьбы. Как правило, там очень низкий уровень защиты. А жертва, у которой похитят важную информацию или деньги с банковского счета, вероятно, поймет, что произошло, когда будет далеко от того самого отеля, где ее обчистили.



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