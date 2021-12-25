“Красивая грудь”, “Ты чего такие фоточки от всех прятала?” Звезда ситкома “Танька і Володька” позировала в наряде-бюстье

“Мое еще одно счастливое Рождество”, – подписала она публикацию, имея в виду, что 25 декабря она отмечает день рождения.

“Поздравляю. Крепкого здоровья, радости, любви! Пусть вдохновение и чувство юмора никогда не покидают”, – написала певица Ирина Федишин.

“Женщина, ты чего такие фоточки от всех прятала? Очень”, – прокомментировал kudry_girl.

“Красивая грудь, такая нежная, ласковая львица, игривая”, – отреагировал на публикацию dmitriishakhno14.

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Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Мать актрисы работала поваром, а отец – разнорабочим. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН “V.I.P. Тернополь”.

Песик играет главную роль в сериале “Танька і Володька”. Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

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