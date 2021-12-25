 

В компании Samsung представили твердотельный накопитель SSD PM1743

25.12.2021, 16:18, Новости дня
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Корейская компания Samsung представила серверный твердотельный накопитель SSD PM1743. Как отмечает разработчик, устройство работает с интерфейсом PCIe 5.0. Скорость чтения записанных на накопителе данных составляет 13 Гб/с.

Отметим, что данный накопитель предназначен не для отдельных компьютеров, а для серверных систем. Поэтому он вряд ли появится в розничной продаже. Основным покупателем станут представители корпоративного сектора.

Кроме того, в компании Samsung сообщают, что скорость записи в данном накопителе составляет 6,6 Гб/с. По сравнению с предыдущими весиями здесь на 30 процентов улучшена энергетическая эффективность. Речь идет о показателе в 608 Мб/с на один ватт.



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