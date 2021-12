Санта-Клаус пролетел над Украиной – американские военные

Как напоминает CNN, NORAD отвечает за защиту воздушного пространства над США и Канадой. В канун Рождества по Григорианскому календарю, в 6.00 EST (13.00 по Киеву) на сайте NORAD Tracks Santa начинают показывать маршрут Санта-Клауса.

Скриншот: noradsanta.org

Также желающие могут позвонить в командный центр по номеру 1−877-HI-NORAD (1−877−446−6723) (бесплатный в США и Канаде), и оператор сообщит текущее местонахождение Санты.

В качестве оператора работают, отвечая на вопросы детей о Санта-Клаусе, и американские президенты.

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta – #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI

— Melania Trump 45 Archived (@FLOTUS45) December 25, 2018

В этом году в трансляции NORAD впервые приняла участие президентская чета Джо и Джилл Байденов.

Фото: EPA

Традиция следить за полетом Санта-Клауса появилась в 1955 году в США. Тогда в газете случайно напечатали в качестве номера телефона, по которому можно позвонить Санте, номер центра Континентального командования ПВО (сейчас Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, сокращенно NORAD), и сотрудники ВВС США стали получать звонки от детей.

Сотрудники центра добавили новую задачу к своей оборонной миссии и начали сообщать детям координаты саней Санта-Клауса. С тех пор уже 66-й год в режиме реального времени NORAD сообщает о координатах саней Санта-Клауса на пути от Северного полюса по всей планете.

These @NationalGuardNY Airmen will be helping track Santa Claus on his important mission tonight. Will you be following along with @NoradSanta? https://t.co/g36Bx1AKBD

— National Guard (@USNationalGuard) December 24, 2021

На момент публикации новости, согласно трекеру NORAD, Санта летел над Тихим океаном. Он доставил уже больше 7 млрд подарков.

Маршрут волшебных саней R3DN053 с номером регистрации HoHoHo также показывает сервис отслеживания авиации Flightradar. По данным Flightradar, в этом году Санта находился в воздушном пространстве Украины около 16.30–16.40 24 декабря.

—