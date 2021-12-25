Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на субботу

Газпром во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал на субботу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform.

Компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. Газпром ранее не стал бронировать мощности по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования, передает РИА «Новости».

Там заявляли, комментируя динамику поставок по «Ямал – Европе», что поставляют газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

В пятницу компания пятый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.