 

Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на субботу

25.12.2021, 8:18, Новости дня
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Газпром во время дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал на субботу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform.

Компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели. Газпром ранее не стал бронировать мощности по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования, передает РИА «Новости».

Там заявляли, комментируя динамику поставок по «Ямал – Европе», что поставляют газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.

В пятницу компания пятый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.



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