 

Трагедия в Бангладеш — пожар на пароме унёс десятки жизней

25.12.2021, 7:16, Новости дня
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Пожар на речном пароме, шедшем из столицы Бангладеш Дакки, унёс жизни минимум 39 человек, пишет The Guardian. Согласно данным пожарных, возгорание произошло в машинном отделении парома. Как отмечает издание, речной транспорт является основным видом транспорта в Бангладеш, ввиду чего часто случаются инциденты.


Reuters

Крупный пожар разгорелся на заполненном речном пароме в Бангладеш, пишет The Guardian: согласно данным властей, минимум 39 человек погибло, ещё 70 получили ранения. Многие пассажиры спрыгнули с парома в холодную воду, чтобы спастись от огня. Для полного устранения последствий пожара потребовалось десять часов. В результате обугленный остов парома пришвартовали к берегу.

Как пишет издание, всего на борту парома было 800 пассажиров. По словам офицера полиции Мойнула Хакуе, 37 тел было извлечено из воды, ещё два человека умерли от ожогов. The Guardian сообщает, что паром совершал рейс из столицы страны Дакки в Баргуну. Пожар начался во время сплава по реке Сугандха, ближе к концу путешествия. Согласно предположениям пожарных, возгорание началось в машинном отделении. Правительство Бангладеш создало две следственные комиссии, поручив им отчитаться о результатах расследования причин катастрофы через три дня.

Паромы являются основным видом транспорта в Бангладеш, отмечает The Guardian. По территории страны протекает около 130 рек: часто случаются различные инциденты с участием речного транспорта. Как правило, вину за инциденты возлагают на переполненность или на низкие стандарты безопасности. Издание напоминает, что в апреле этого года в Бангладеш случился ещё один речной инцидент, когда паром столкнулся с другим судном. 



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