В РДШ решили заняться отбором школьников для участия в высокотехнологичных проектах

РДШ, ассоциация «Национальные чемпионы» и общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова подписали соглашение о взаимодействии в рамках реализации профориентационных мероприятий.

Предметом соглашения является взаимодействие сторон по вопросам организации профориентационных мероприятий в сфере инновационного бизнеса для школьников, отобранных в ходе конкурсного отбора, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По соглашению, РДШ будет осуществлять конкурсный отбор учащихся школ для участия в профориентационных мероприятиях, организованных высокотехнологичными компаниями-лидерами.

Ассоциация «Национальные чемпионы» и общественный омбудсмен в рамках соглашения возьмут на себя организацию и согласование добровольных предложений высокотехнологичных компаний-лидеров по осуществлению профориентационных мероприятий в сфере инновационного бизнеса для школьников, отобранных РДШ по результатам конкурсного отбора.

РДШ уже имеет примеры сотрудничества с высокотехнологичными компаниями-лидерами. Совместно с группой компаний «Геоскан» реализуется ряд образовательных проектов для школьников, в том числе, разработка и производство малых космических аппаратов на отечественной цифровой платформе Space-п.

«Стажировки для школьников на площадках высокотехнологичных компаний-лидеров, дни открытых дверей, лекции и конкурсы для молодежи – вот форматы, в которых можно реализовывать профориентационные мероприятия для школьников, – считает исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. – Любое взаимодействие молодежи с представителями практико-ориентированных, неравнодушных к воспитанию нового поколения профессионалов, даст толчок к развитию профессиональных навыков у школьников в сфере предпринимательской деятельности и вопросах внедрения инноваций».

«С каждым годом высокотехнологичный бизнес начинает работать со все более молодой возрастной категорией кадрового резерва. Это связано с глобальным усилением конкуренции за таланты в корпоративном секторе. При этом работа у национальных чемпионов по сравнению с крупнейшими корпорациями – это отличная возможность для быстрого карьерного роста, – уверена Попова. – Принимая во внимание важность наставничества и подготовки молодежи для работы в сфере предпринимательской деятельности, высокотехнологичные компании-лидеры могут направить в адрес ассоциации или аппарата общественного омбудсмена предложение по организации профориентационных мероприятий, что может стать для сегодняшних школьников началом большого профессионального пути».