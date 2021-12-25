В РФ создали первый завод по производству беспилотников

Компания «Кронштадт» создала в подмосковной Дубне центр производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного и вертолетного типов, сообщили в пресс-службе компании.

«Завершены строительно-монтажные работы в производственном корпусе первого в РФ специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Строительство шло с апреля по декабрь 2021 года, это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в апреле компания «Кронштадт» начала строительство первого в РФ специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).