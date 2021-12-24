Суд Великого Устюга зарегистрировал иск юриста к Деду Морозу

Великоустюгский районный суд зарегистрировал юриста из Петербурга Игоря Мирзоева к АО «Дед Мороз» о не выданных за 23 года подарках и моральном ущербе в 10 млн рублей, но истец прислал иск без списка подарков и заветных желаний, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

«Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск Мирзоева к АО «Дед Мороз». Списков подарков и заветных желаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов», – передает РИА «Новости» сообщение.

Как утверждает истец, ответчик, который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты.

Ранее юрист Игорь Мерзоев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что решил подать в суд на Деда Мороза из Великого Устюга. В иске юрист требует подарить «обещанные подарки в количестве 23 штук» и исполнить «самые заветные мечты». Также он планирует взыскать с Деда Мороза 10 млн рублей за моральный ущерб.

В четверг на итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об этом иске.

Президент заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката Деда Мороза, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам». Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам.

Путин добавил, что отношения с Дедом Морозом у него строились «благообразно», он благодарен волшебнику за то, что может встречаться с людьми в том качестве, в котором сейчас находится.

Позже стало известно, что юрист выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде. Кроме того, Игорь Мирзоев сообщил, что не планирует отзывать свой иск.