 

Противостояние между Россией и Украиной, между Россией и НАТО достигло опасного уровня – Чавушоглу

24.12.2021, 17:56, Новости дня
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Он упомянул такие современные вызовы как изменение климата, терроризм, кибератаки, неконтролируемая миграция и пандемия, и подчеркнул, что “соперничество великих держав усиливает напряженность в различных регионах”, включая Украину, Балканы, Черное море, Тайвань и Южно-Китайское море.

Глава турецкой дипломатии заявил, что противостояние между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО “достигли опасного уровня”. Он подчеркнул, что Турция “не собирается игнорировать свои принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас обширные связи с Россией”.

Дипломат констатировал, что в современных условиях одним из наиболее важных аспектов в международных отношениях все еще остается миропорядок, установленный после Второй мировой войны и выразил сожаление в связи с тем, что, “хотя обновления программного обеспечения приходят на наши мобильные устройства каждые несколько недель, международная система не обновлялась в течение 80 лет”. Он подчеркнул, что это затрудняет для глобальной системы, в частности для ООН, поиск решений существующих проблем.

Чавушоглу отметил, что НАТО претерпело трансформацию и пытается адаптироваться к новым реалиям. Основное внимание при этом уделяется усилению “политического измерения” в рамках программы НАТО 2030. Он подчеркнул, что Турция как страна, обладающая второй по мощи армией в НАТО и занимающая пятое место по числу участий в операциях и миссиях Альянса, играет активную роль в этих усилиях.

Контекст:

Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что “ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной” не может быть и речи, так как, по ее утверждениям, РФ “не является стороной конфликта” на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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