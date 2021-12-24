Витренко о поставках газа в Украину: Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор

“Есть отдельные частные компании, импортировавшие LNG через Польшу. Но здесь немаловажный момент. Физически суда из LNG в Украину заходить не могут. И даже из терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы”, – сказал он.

По словам главы “Нафтогазу”, чтобы практически обеспечить поставки жидкого газа из Германии через Польшу, “на польской стороне ближе к территории Украины нужно “узкие места” расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру”.

“Это возможно, но это время. И, опять-таки инвестиции, со стороны Польши, которые они пока не делают. Они хотели, чтобы для этого использовались европейские деньги. Свои деньги для этого они не хотят использовать”, – объяснил Витренко.

Он считает, что Украина может покупать газ у американских экспортеров, “но вопрос энергобезопасности это не решает, это решает вопросы хеджирования рисков, денежных спекуляций, рискованных операций”.

“Если мы хотим решить вопросы физической безопасности и физической диверсификации, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор. Есть разговор о том, что, если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет, это открытый вопрос. Пока этого нет”, – отметил Витренко.

Он подчеркнул, что “если делать все правильно и по уму”, Украине через три-пять лет не нужно будет импортировать газ.

Контекст:

Украина не покупает газ у России с 2015 года, однако в рамках реэкспорта получает его из стран Европы.

Соглашение о транзите российского газа через Украину подписано в конце 2019 года, действие контракта заканчивается в 2024 году, и у украинских властей есть опасения, что российский “Газпром” прекратит транзит по украинской газотранспортной системе в связи с вероятным запуском газопровода “Северный поток – 2” или независимо от такого развития событий.

Чтобы обеспечить внутренние потребности в природном газе, Украина использует газ собственной добычи и получаемый из-за рубежа.

Цена газа растет на фоне сообщений, что власти Германии, вероятно, не сертифицируют российский газопровод “Северный поток – 2” в первой половине 2022 года. В то же время “Газпром” остановил прокачку газа через газопровод “Ямал – Европа”. По данным сайта оператора Gascade, по состоянию на 21 и 23 декабря у компании нет забронированных мощностей. Газопровод работает в реверсном режиме и не поставляет горючее в Европу.

Дефицит топлива спровоцировал рост цен на него. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 21 декабря обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³.

23 декабря стоимость газа на газовом хабе TTF в Нидерландах снизилась примерно на 17%.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

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