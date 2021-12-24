Insider – как будто «День сурка» — после двух лет пандемии и перед новой волной коронавируса медработники в США жалуются на выгорание

В США работники на передовой борьбы с коронавирусом уже почти два года живут в состоянии повышенного стресса и нагрузки, а теперь надвигается новая волна с особо заразным штаммом «омикрон». Как рассказали Insider медсёстры, их жизнь стала похожа на фильм «День сурка», и никто не знает, когда это закончится.



Reuters

По мере того как новый штамм «омикрон» распространяется в США, люди, работающие на передовой борьбы с заболеванием, всё более остро ощущают выгорание, пишет Insider.

«Как будто ты попал в фильм «День сурка» — каждый день одно и то же и это никогда не прекращается», — признаётся медсестра Тэйлор Дилик, которая сейчас работает в Южной Каролине.

В понедельник 20 декабря Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что на вариант «омикрон» приходится 73% новых подтверждённых заражений в стране. То есть теперь этот штамм, который считается более заразным, самый распространённый. По оценкам центров, в неделю перед Рождеством может быть выявлено более 1 миллионов новых случаев. И хотя, как показывают данные, «омикрон» проходит в более мягкой форме у ревакцинированных, число пациентов, нуждающихся в госпитализации, всё равно может возрасти. По официальной информации, лишь 30% американского населения прошло ревакцинацию.

Как напоминает Insider, в начале пандемии, почти два года назад, работников наиболее важных сфер и в особенности медиков встречали как героев — аплодисментами и плакатами со словами благодарности. Сейчас, в условиях очередной волны заражений, медперсонал, учителя и бортпроводники говорят, что измождены.

По наблюдениям бортпроводника Джорджа Коннелли, хотя никаких дополнительных протоколов по мерам безопасности не вводилось, многие пассажиры самолётов всё более остро реагируют на требование носить маски. С начала пандемии стало расти число стычек на рейсах, в значительной части из них причиной разногласий выступают именно маски.

Как считает Коннелли, тем, что пандемия до сих пор не закончилась, недовольны и пассажиры, и бортпроводники. «Мы понимаем все необходимые меры, но уже такое впечатление, что это никогда не закончится. Так что на передовой в какой-то мере есть чувство досады», — прокомментировал американец. На него тоже недавно напал пассажир. Впрочем, Коннелли не уверен, можно ли это объяснить стрессом от распространения нового варианта или же традиционно неспокойным сезоном праздников.

По словам бортпроводника, среди коллег повышенного уровня тревожности по поводу «омикрона» он не заметил. «Думаю, в нашей сфере у многих ощущение, что риск остаётся на том же уровне. Мы же летим в жестяной банке на высоте в 11 тысяч метров с более чем 200 пассажирами, по большей части сидящими на своих местах. Так что вне зависимости от масок и прочих правил, которые они там вводят, нам кажется, что для нас риски такие же, что и раньше», — объяснил Коннелли.

В начале пандемии школы по всей стране закрылись, продолжает Insider. В дальнейшем, после открытия, им пришлось переходить на гибридный график или снова вводить карантин, поскольку педагоги и учащиеся продолжили заражаться. Учительница старших классов из Калифорнии Эбигейл Мэймон утверждает, что беспокоится из-за перспективы возвращения к виртуальным занятиям. «Мы не знаем, какая у детей дома обстановка. Не знаем, что у них с доступом к интернету. Не знаем, какие дополнительные обязанности на них лежат дома», — отметила Мэймон. Кроме того, на взгляд педагога, из-за виртуального обучения страдает социальное и эмоциональное развитие детей, поэтому такие занятия не смогут заменить стандартные.

Что касается медперсонала, работающего на износ на протяжении уже почти двух лет, то новая волна коронавируса может лишь ухудшить их положение. У некоторых медсестёр, которые работают на контрактной основе в больницах по всей стране, срок действия договора истекает как раз в конце года. И они не спешат искать новую работу. Как рассказала одна из таких медсестёр Никки Мотта, её контракт в Вирджинии истёк на прошлой неделе — и, прежде чем устраиваться на новое место, она решила взять перерыв, чтобы заняться психическим здоровьем.

«Мне был нужен перерыв от напряжения, которому работа ежедневно подвергала моё психологическое и физическое состояние. В последние несколько месяцев у меня были серьёзные проблемы с психическим здоровьем — не просто потому что много пациентов, а, думаю, из-за в целом рабочей обстановки, в которой я была», — говорит Мотта. На её взгляд, «сейчас все испытывают стресс, поэтому очень просто проецировать этот стресс друг на друга».

Мотта утверждает, что из-за слишком большого потока пациентов и нехватки медсестёр, несмотря на то что за ней было закреплено 1—3 человека, ей приходилось постоянно помогать коллегам, многие из которых — новички или не имеют подготовки по работе с ковидными больными.

Медсестра Тэйлор Дилик тоже заметила, что из-за суровых условий и недостаточной оплаты многие медсёстры из постоянного штата больниц покинули свои позиции и пошли работать по контракту. Как призналась Дилик, из-за большой нагрузки и того, что ей каждый день приходилось видеть, как умирают люди, она сама брала перерыв с апреля по сентябрь этого года.

Как сказала американка Insider, она не может поверить, что с начала пандемии прошло уже почти два года. Иногда казалось, что болезнь удалось взять под контроль, но тут приходила новая волна. Сейчас Дилик говорит, что и не будет пытаться предугадывать, когда всё закончится, но возможно это будет только при условии, что люди вакцинируются.

Другая медсестра, работающая по контракту, Тайлер Оукс утверждает, что, хотя ей нравится помогать пациентам, в условиях повышенной нагрузки она продолжает этим заниматься только потому, что хорошо платят. «Мне кажется, деньги многих из нас заставляют по-прежнему работать в этой сфере, а это тревожный фактор, потому что в этом нет стабильности», — полагает Оукс. Она работает в педиатрии и утверждает, что в последнюю волну коронавируса в конце лета наблюдала увеличение числа детей с тяжёлыми симптомами. В сезон праздников, по словам Оукс, назревает «идеальный шторм», потому что дети в это время всегда болеют и нередко оказываются в больнице, где вирус может стремительно распространяться.