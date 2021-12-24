На Украине предъявили обвинение главе Минтранса РФ за авиасообщение с Крымом

Прокуратура на Украине предъявила обвинения действующему министру транспорта РФ Виталию Савельеву, а также его заместителю, имя которого не указывается, «в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины», следует из сообщения офиса генпрокурора страны.

«Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», – передает ТАСС сообщение прокуратуры.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.