Москва заявила о подготовке Киева к силовому решению конфликта в Донбассе

Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе вместо того, чтобы положить конец гражданской войне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что «вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называются», передает РИА «Новости».

По ее словам, находящиеся на Украине иностранные военнослужащие занимаются прямым подстрекательством к конфликту и впрямую руководят разворачивающимися военными событиями.

«Все эти слова относительно того, что иностранные военнослужащие, которые принимают участие в «мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны» и «сдерживанию российской военной агрессии», – это ложь (…) Мало того, с недавних пор именно эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то кощунство с издевательством», – подчеркнула она.

Ранее в МИД заявили, что НАТО во главе с США превращает Украину в военный плацдарм против России.