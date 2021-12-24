Кремль заявил о суверенном праве РФ перемещать войска на своей территории

Россия предпринимает определенные действия по перемещению своих войск на собственной территории, и никто не может оспаривать это суверенное право, глубокую обеспокоенность Москвы вызывают маневры НАТО в непосредственной близости границ России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я хочу напомнить еще раз, что что бы ни делала РФ со своими войсками, она делает это на собственной территории. И здесь мы вряд ли можем позволить и согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал это наше суверенное право», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он также подчеркнул, что «Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих Вооруженных сил в рамках собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО: Соединенных Штатов Америки и различных европейских стран, которые проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещение кораблей и так далее и тому подобное».

«Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности», – подчеркнул он.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на информацию британской компании Janes, специализирующейся на обороне и разведке сообщило, что РФ якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной.