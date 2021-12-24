 

Кремль заявил о суверенном праве РФ перемещать войска на своей территории

24.12.2021, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия предпринимает определенные действия по перемещению своих войск на собственной территории, и никто не может оспаривать это суверенное право, глубокую обеспокоенность Москвы вызывают маневры НАТО в непосредственной близости границ России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я хочу напомнить еще раз, что что бы ни делала РФ со своими войсками, она делает это на собственной территории. И здесь мы вряд ли можем позволить и согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал это наше суверенное право», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он также подчеркнул, что «Россия предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих Вооруженных сил в рамках собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО: Соединенных Штатов Америки и различных европейских стран, которые проводят весьма недвусмысленные маневры, учения в непосредственной близости наших границ, осуществляют полеты разведывательной авиации, перемещение кораблей и так далее и тому подобное».

«Это все вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности», – подчеркнул он.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на информацию британской компании Janes, специализирующейся на обороне и разведке сообщило, что РФ якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / В сети показали, как нардеп от “Батьківщини” задремала в Раде. Видео

10.06 / США и ЕС скоординируют свою политику в отношении “угроз” от РФ – Bloomberg

04.07 / Ученые рассказали о том, что будет с Землей, если человечество вымрет

30.01 / В одиночку Дании не отбиться от «военной сверхдержавы» России

25.11 / Новый высокоэффективный зонд может фокусировать белый свет в пятно размером 6 нанометров

29.05 / Владельцы iPhone смогут контролировать свой рацион питания

20.06 / Российские вакцины от коронавируса получили дипмиссии в 82 странах

09.01 / «США высмеивают даже их друзья» — аятолла Хаменеи прокомментировал штурм Капитолия

13.07 / ВОЗ оценила испытания вакцины от коронавируса в России

26.06 / Две трети украинцев считают, что коронавирус был создан искуственно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика