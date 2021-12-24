 

Разумков: На выборы президента я пойду, и на парламентские пойду

24.12.2021, 13:26, Новости дня
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“На выборы президента я пойду, и на парламентские пойду. Выборы – это не Олимпиада. Это всегда игра на победу. На Олимпиаде главное – участие, а на выборах – результат”, – заявил политик.

Он выразил уверенность, что всегда правильно оценивает свои возможности.

Экс-спикер добавил, что уходить из политики он не собирается и будет работать “в какой угодно должности”.

“В отличие от президента, который говорил, что идет на один срок, а затем вернется в “95 квартал”. Я из политики не уйду, мне это интересно, мне это нравится. Хотел бы верить, что у меня это выходит”, – добавил Разумков.

Он отметил, что, по результатам соцопросов, у его будущей партии “Разумная политика” “неплохая поддержка и на востоке, и на западе нашего государства”.

На вопрос, сколько процентов голосов он рассчитывает получить на парламентских выборах, Разумков ответил: “Не стоит на что-либо рассчитывать. Нужно работать”.

Говоря о выстраивании региональной стратегии, политик пообещал, что “финансово поощрять” никого не будет. По его словам, сейчас, несмотря на разочарование в политике, хватает людей, “готовых делать это бесплатно”.

“Сегодня я не готов ни с кем объединяться, потому что строю вместе с коллегами, вместе с командой партию. Объединяться не планирую”, – добавил он в в ответ на соответствующий вопрос. 

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения “Разумная политика”. 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. В состав МФО входят 25 нардепов. 

Разумков также говорил, что намерен строить свою партию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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