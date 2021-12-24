Три дозы CoronaVac не дают достаточно антител от штамма коронавируса “Омикрона”

Исследование проводилось медицинским факультетом LKS Университета Гонконга совместно с медицинским факультетом Китайского университета Гонконга.

Результаты показали, что две дозы вакцины Comirnaty (Pfizer) или CoronaVac (SinoVac) обеспечивают очень слабый ответ антивирусных (нейтрализующих) антител против “Омикрона”.

Вместе с тем ученые определили, что третья доза вакцины Pfizer для тех, кто получил ранее две дозы CoronaVac или Pfizer, обеспечивает “защитные уровни” антител против нового штамма “Омикрон”.

В то же время три дозы китайской вакцины CoronaVac не дают достаточной защиты против нового варианта.

“Те, кто получил две дозы Comirnaty или CoronaVac, должны получить третью дозу вакцины Comirnaty примерно через шесть месяцев после их второй дозы вакцины, чтобы достичь оптимальной защиты от варианта Omicron”, – отметил один из исследователей, профессор Малик Пейрис.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. По состоянию на 21 декабря случаи заражения штаммом подтверждены в 106 странах.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом “Омикрон”.

18 декабря первый случай заражения штаммом “Омикрон” подтвердили в Украине.

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Омикрон” через несколько недель станет доминирующим в большинстве стран европейского региона, сообщил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге 21 декабря.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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