 

Штамм коронавируса “Омикрон” обнаружили в 110 странах – ВОЗ

24.12.2021, 13:26, Новости дня
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Общая угроза, которую представляет “Омикрон”, зависит от того, насколько быстро распространяется этот вариант и как вакцины и предшествующая инфекция защищают от инфекции, ее передачи, а также течения заболевания и смертности, отметили в ВОЗ.

В организации сообщили об убедительных доказательствах того, что “Омикрон” распространяется значительно быстрее, чем “Дельта”, при этом темпы роста заболеваемости в Южной Африке в настоящее время снижаются.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом “Омикрон”. 18 декабря первый случай заражения штаммом “Омикрон” подтвердили в Украине. По состоянию на 21 декабря “Омикрон” подтвердили в 106 странах. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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