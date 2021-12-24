 

Китайский город с 13 млн жителей попал в строгий локдаун накануне Олимпиады

24.12.2021, 13:22, Новости дня
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Около 13 миллионов жителей китайского города Сиань оказались в строгом карантине из-за локальной вспышки COVID-19. В городе проводится массовое тестирование, при этом лишь один человек из каждой семьи имеет право выходить из дома для покупки самого необходимого. Китайские власти ужесточают меры по борьбе с распространением инфекции, стремясь всеми силами обеспечить успешное проведение предстоящей зимней Олимпиады, передаёт CNN.

Китайский город Сиань с 13 миллионов жителей был закрыт на локдаун со строгими ограничениями. В этом городе с 9 декабря было выявлено более 200 случаев заражения COVID-19. Теперь жителям строго запрещено выходить из своих домов.

Лишь один член каждой семьи может выйти на улицу раз в два дня, чтобы закупить продукты. Все остальные могут покидать дома только в случае срочной необходимости, по медицинским показаниям или для проведения неотложных работ, как объявили местные власти. 

В Сиане также были закрыты все школы, прекратил работу общественный транспорт и другие учреждения, за исключением продажи товаров первой необходимости. 

Это уже четвёртый раз, когда крупный китайский город попал под строгий локдаун. Впервые это случилось в начале 2020 года, когда власти закрыли город Ухань, который оказался эпицентром пандемии. 

До Олимпийских игр в Китае осталось менее 45 суток, поэтому власти страны усиленно стараются придерживаться стратегии борьбы с COVID-19. Некоторые города закрываются, а их жители подвергаются массовому тестированию, хотя в стране в целом сейчас выявляется сравнительно небольшое количество случаев заражения. 

Все участники Игр, размещённые в Олимпийской деревне, также будут обязаны соблюдать строгие меры по борьбе с распространением инфекции, включая ежедневное тестирование. Если они не были вакцинированы, им придётся провести 21 день в карантине после приезда. 

В случае если Китаю удастся успешно провести зимние Олимпийские игры, это обернётся для него настоящей победой на пропагандистском фронте в плане борьбы с COVID-19, а также для его авторитарного режима. 

Селина Ван, CNN, Токио. 

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.



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