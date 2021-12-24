 

Институт потребительских экспертиз: Зимний дизель “БРСМ-нафта”, Мotto, Brent Oil не отвечает стандартам качества

24.12.2021, 12:40, Новости дня
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“В зоне нарушителей – красной – оказались сети-дискаунтеры. В число аутсайдеров попали четыре образца стандартного зимнего дизеля, которые были приобретены в сетях БРСМ-нафта, Мotto, Brent Oil, Восток”, – сказано в материале.

Институт потребительских экспертиз сообщил, что у сети Brent Oil температура фильтруемости оказалась ниже норматива. По словам экспертов, это особенно опасно в период морозов потому, что такое топливо при низких температурах имеет тенденцию терять текучесть и превращает машину в “недвижимость”.

Зимний дизель сетей Мotto и “Восток” показал нарушение температуры вспышки, это может свидетельствовать о не заводском происхождении данного топлива и значительно увеличивает его пожароопасность при аварии, отметили эксперты. 

“Основные проблемы сосредоточены в части содержания вредной серы. В образце “Восток” – более чем двадцатикратное превышение (228 мг/кг), а у “дизеля” Мotto – тридцатикратное (309 мг/кг). В аутсайдерах по показателю содержания серы оказался и дизель “БРСМ-нафты”. Для современного дизельного двигателя системное попадание такого топлива в систему может стать фатальным. Абсолютный антирекорд за всю историю исследований принадлежит образцу, приобретенному в сети Brent Oil – 912 мг/кг (напомним, норма не выше 10 мг/кг)!” – сообщается в исследовании.

По словам представителей Института потребительских экспертиз, такая концентрация практически гарантированно приведет к ремонтам и финансовым потерям, а выхлоп вреден для пешеходов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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