 

Совфед отменил техосмотр для личных авто и мотоциклов

24.12.2021, 12:10, Новости дня
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Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях.

От данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд, передает ТАСС.

Тем не менее техосмотр будет обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях. Процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации. Одобренный закон гласит, что личный автотранспорт не подлежит техосмотру за исключением случаев, предусмотренных законодательством России, актами Евразийского экономического союза, а также в случае внесения изменений в его конструкцию. Исключаются случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспорт на техосмотр.

Исключение – очевидная техническая неисправность транспорта, угрожающая безопасности дорожного движения. Владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Закон коснется владельцев примерно 50 млн транспортных средств.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра.



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