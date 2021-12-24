 

Китай поддержал слова Путина об отношениях двух стран

24.12.2021, 11:18, Новости дня
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Власти КНР поддерживают заявление президента РФ Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений и надеются, что благодаря совместным усилиям на высшем уровне в ближайшее время будут созданы новые стимулы для укрепления двустороннего стратегического партнерства, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Мы обратили внимание на позитивную оценку, которую недавно президент Путин дал китайско-российским отношениям, и поддерживаем подобное заявление. Надеюсь, что в ходе визита президента РФ в КНР будут созданы новые стимулы для развития китайско-российских отношений стратегического партнерства в новую эпоху», – сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о комментариях китайской стороны по поводу выступления российского лидера на ежегодной пресс-конференции.

Напомним, на пресс-конференции Путин высоко оценил отношения РФ и Китая, а также назвал ошибочной политику Запада по сдерживанию Москвы и Пекина.



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