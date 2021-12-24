 

В РФ оценили активность военных специалистов Британии на юге Украины

24.12.2021, 11:18, Новости дня
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«Британские специалисты помогают Украине создавать на ее территории военные объекты, которые в дальнейшем могут быть использованы силами НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее экс-офицер СБУ Василий Прозоров рассказал о «плотно обживающих юг Украины» британцах.

«Их роль, прежде всего, сводится к содействию в укреплении силовых структур Украины. Сотрудничество в этой сфере началось после встречи Зеленского с директором Секретной разведслужбы Британии Ричардом Муром», – сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, на встрече, которая состоялась еще в прошлом году, был достигнут ряд договоренностей. По ним сейчас идет работа в двух направлениях. «Во-первых, британцы помогают Киеву получить интересную для него информацию по России. Во-вторых, британские военные специалисты оказывают инфраструктурную поддержку в создании ряда военных объектов на Украине. Возможно, в дальнейшем на них будут базироваться силы НАТО», – допустил собеседник.

«Но речь не идет о развертывании британцами военной базы, – подчеркнул он. – Ее создание подразумевает наличие соответствующих межправительственных соглашений. У базы есть свой особый статус, как у посольства».

«Формально на Украине пока нет иностранных баз, – продолжил Коротченко. – Британцы помогают в создании именно военных объектов – они же объекты военного назначения или инфраструктуры, которые в перспективе могут быть переформатированы и в другом варианте использованы».

Собеседник призвал не преувеличивать роль Лондона в усилении напряженности вокруг Украины. «Шапками никого закидывать не надо: если угодно, войну на Украине разжигает действующая власть. Она успешно с этим справляется, причем как минимум с 2014 года», – заключил эксперт.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.

Прозоров также сообщил, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6». По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.

Накануне Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» РФ на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.



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