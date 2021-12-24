 

В Бангладеш десятки человек погибли в результате пожара на пароме

24.12.2021, 11:04, Новости дня
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Пожар возник неподалеку от города Джалокати на реке Суганда. По данным начальника полиции Джалокати Садара Халилур Рахмана, на борту парома находилось более 500 пассажиров. Один из спасшихся пассажиров рассказал, что возгорание произошло в машинном отделении, затем огонь распространился на все судно.

Число погибших может возрасти в связи с тем, что в больницу поступило более 50 человек, а некоторые пассажиры считаются пропавшими без вести, сообщает Reuters. 

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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