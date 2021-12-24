 

Кремль планирует создать еще один повод для нападения на Украину, это будет трагедией – экс-посол США

24.12.2021, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он добавил, что еще более серьезный вопрос состоит в том, хочет ли Кремль вообще переговоров. По мнению Пайфера, публикация проектов соглашений почти сразу же после их передачи представителям Запада не предполагает серьезного подхода.

“Меня беспокоит то, что Кремль намерен и хочет, чтобы Запад отказался от договоренностей, чтобы создать еще один повод для нападения на Украину. Это будет трагедией для Украины, но также будет трагедией для родственников российских солдат, которые в конечном счете будут убиты в Украине”, – заявил экс-посол США в Украине.

Контекст:

Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о “гарантиях безопасности” между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но “нагло обманули”. НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Подозреваемый ударил полицейского на допросе в СК

09.02 / «Расист, сексист и милитарист» — французские активисты против чествования Наполеона в двухсотую годовщину его смерти

30.12 / “Эстетика пошлоты”, “Это для проституток?”, “Тупо для бл…дей!”. Maruv показала новые снимки в одежде своего бренда

04.07 / Sky – «движемся прямиком в ад» — Техас ожидает новый всплеск эпидемии COVID-19

23.12 / Джуканович заразился COVID-19

18.10 / Зампостпреда РФ при ООН исключил участие в боевых действиях российских инструкторов в ЦАР

20.08 / “Какой счастливый”, “Самое милое фото”. Горбунов умилил сеть первым фото с новорожденным сыном на руках

06.02 / Россию лишили права проводить в 2022 году чемпионат мира по борьбе

29.06 / На открытии Wimbledon зрители встретили овациями разработчика COVID-вакцины AstraZeneca. Видео

25.06 / У Солнца были обнаружены новые частицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика