 

Лавров предсказал полномасштабный конфликт в Европе при втягивании Киева в НАТО

24.12.2021, 9:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курс на втягивание Украины в Североатлантический альянс с возможностью появления у российских границ ударных ракетных комплексов создает угрозы безопасности России, провоцируя военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье» по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между Россией и Боснией и Герцеговиной, что «курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», передает ТАСС.

Комментируя тезис о Боснии и Герцеговине как «жертве российско-американского противостояния», министр указал, что РФ не решает свои задачи за счет чьих-либо интересов и не ставит партнеров перед абсолютно ложным выбором «или с нами, или против нас».

«Наша принципиальная позиция хорошо известна – региональным проблемам нужны региональные решения на основе инклюзивного диалога и учета позиций всех заинтересованных сторон. При этом должен отметить, что в последнее время Вашингтон избегает обсуждения с нами не только БиГ, но и балканской темы как таковой. Надеемся, что у администрации (президента США Джо) Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния», – сказал он.

Лавров напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что «на РФ и США – крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете», и «полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов».

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» РФ на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс якобы никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / France 24 – реставраторы обещают открыть Нотр-Дам по графику, но работы ещё не будут закончены

21.08 / Эксперты рассказали об опасности длительного ношения маски

03.11 / Эксперт назвал бредом и абсурдом претензии Байдена к РФ по нефти

25.11 / Ученые рассказали, как находят черные дыры

15.01 / Welt – многим немецким компаниям придётся вернуть полученную финансовую помощь

21.12 / Кадыров объявил ультиматум Эрдогану

23.02 / Савченко предрекла Украине раскол

07.05 / Украину не внесли в список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС во время пандемии COVID-19

25.05 / Гривна подорожала относительно доллара и подешевела к евро

16.08 / В Австралии обнаружили споры растений, которым 480 млн лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика