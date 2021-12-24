Минсельхоз назвал причины возможного подорожания муки и хлеба

Предпосылки для незначительного роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло создает рост затрат переработчиков на топливо, логистику, а также обслуживание оборудования и упаковку, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В министерстве отмечают, что цены производителей на муку и хлеб в настоящее время практически стабилизировались, отмечается только их незначительное повышение.

«Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Дополнительным фактором риска в министерстве видят также возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария. Что касается подсолнечного масла, то активная переработка семян нового урожая и увеличение ставки «плавающей» экспортной пошлины способствуют стабилизации цен его производителей в России.

«Тем не менее рост затрат переработчиков на топливо, логистику, обслуживание оборудования и упаковку создает предпосылки для незначительной коррекции стоимости данной продукции в дальнейшем», – отметили в пресс-службе.

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