Экс-офицер СБУ описал возможный сценарий провокации с химоружием в Донбассе

Целью для украинской провокации с химическим оружием в Донбассе может стать место массового скопления людей, сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«По поводу возможных провокаций с химическим оружием на Украине. Мое мнение однозначное: такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса. Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», – сообщил РИА «Новости» Прозоров.

По его прогнозу, западные и украинские СМИ «сразу же обвинят в диверсии Россию и ДНР-ЛНР, найдут кого-то, якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР». На самом деле для подобных вещей «выгоднее использовать наемников», считает экс-подполковник СБУ.

«В случае провала всегда можно списать всю вину на частников, не показывая вину государства», – объяснил он. Он отметил, что опыт у западных спецслужб «в организации подобных провокаций богатый». «Вспомните хотя бы Сирию и провокации «Белых касок», – напомнил Прозоров.

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.

В Пентагоне назвали заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами на востоке Украины «не соответствующим действительности».