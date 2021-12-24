В РФ предложили замену игрокам НХЛ на Олимпиаде

Большая часть российской команды на Олимпийских играх после отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду будет из участников Кубка Первого канала, сообщил советник главного тренера национальной команды Валерий Каменский.

«На Олимпиаду поедут сильнейшие. Если хоккеисты из НХЛ не поедут на Олимпийские игры – значит, поедут игроки из КХЛ. Основной костяк, конечно, будет из ребят, которые участвовали в Кубке Первого канала. Но это не говорит о том, что только из них будет составляться команда, будут рассматриваться все сильнейшие на данный момент», – цитирует Каменского ТАСС.

Он отметил, что российские игроки НХЛ также хотели бы поучаствовать в Олимпиаде, и их бы хотели видеть и зрители.

Ранее НХЛ объявила о запрете для игроков участвовать в Олимпиаде в Пекине. Свое решение лига обосновала выросшим числом перенесенных матчей из-за пандемии и неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.