Эксперт: Новые члены ОП помогут готовить законопроекты в «нулевых чтениях»

«Назначенные президентом пять новых членов Общественной палаты – люди с высокими уровнем компетенции в совершенно разных сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Всего в палату вошли 11 новых членов, пять из которых – по квоте президента. Они заменили тех, кто избрался в Госдуму.

«Все назначенные президентом члены Общественной палаты – люди с очень высоким уровнем компетенции, лидеры в своей сфере. Это врач, общественный деятель, блогер, бизнесмен, специалист в области IT-технологий», – отметил гендиректор Института региональных проблем, член экспертного совета ОП Дмитрий Журавлев.

Персональный состав пополнения Общественной палаты напомнил то, по какому принципу президент предложил пятерку списка «Единой России» на прошедших думских выборах, заметил собеседник. «И тогда, и сейчас это люди, обладающие опытом в самых разных сферах», – отметил Журавлев.

Знания и компетенция новых членов Общественной палаты поможет ОП вести работу над «нулевыми чтениями» законопроектов, отметил политолог. «Эта новая сфера деятельности Общественной палаты – обсуждение в «нулевом чтении» позволяет решать конкретные проблемы людей. Например, это позволило разобраться с проблемой выселения людей из вторичного жилья, – указал Журавлев. – Общественной палате РФ потребовалось какое-то время, чтобы вжиться в роль не просто «второго парламента», а именно структуры, которая может дать конкретные предложения по решению проблемы, а не только по изменению структуры законодательства».

В среду Владимир Путин своим указом ввел в состав Общественной палаты пятерых новых участников по президентской квоте. Это: замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников, членкор РАН Олег Аполихин, предприниматель Михаил Кучмент, учредитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина и параспортсмен Рустам Набиев. Еще шесть новых членов ОП были назначены общественными организациями.

Новые члены Общественной палаты заменили тех, кто был избран этой осенью депутатами Госдумы. По закону нельзя совмещать должности парламентариев и членство в Общественной палате. «ОП – это хороший социальный лифт. Она показывает человека в работе. Разные партии, которые выдвигают в депутаты членов Общественной палаты, понимают, с кем имеют дело», – подытожил Журавлев.

Общественная палата РФ – консультативный орган, который отвечает за взаимодействие граждан с органами власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан, общественных объединений и НКО. Срок полномочий состава – три года. Седьмой состав палаты будет работать до 2023 года.