 

Пользователи разочаровываются в умных колонках

24.12.2021, 6:44, Новости дня
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Аналитики глобального интернет-магазина Amazon провели исследования рынка электроники в сегменте умных колонок на примере устройств, выпускаемых под брендом Alexa. Полученные результаты неутешительны.

Следует отметить, что причиной для такого исследования стала странная динамика продаж, наблюдаемая из года в год вод уже 6 лет подряд. Начинается сезон рождественских распродаж. Умные колонки, как и другие устройства, покупают активнее, чем обычно. Но подержать спрос пока еще ни разу не удавалось хотя бы до конца января. Таким образом, предлагаемые скидки себя не оправдывают.

В чем же дело? Оказалось, что примерно 15% покупателей перестают использовать предложенный функционал уже через неделю. Остальные со временем также понимают, что купили не очень-то нужное им устройство



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