 

В Швеции сертификат о вакцинации спрятали в подкожный чип

24.12.2021, 6:44, Новости дня
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Стартап Epicenter из Швеции представил подкожный чип, на котором записан сертификат о вакцинации от COVID-19. Размером данное устройство не больше рисового зернышка.

По словам создателей чипа, он может работать точно так же, как виртуальный документ. Достаточно, например, поднести к специальному сканеру руку, в которую вживлен чип, и наличие сертификата будет подтверждено.

Такое техническое решение значительно упростит процедуры проверки при пропуске в общественные места, говорят эксперты. Также разработчики сообщают о полной безопасности чипа для организма человека. В перспективе его можно использовать и для других целей. Это очень удобно в тех случаях, когда нужен документ, предъявлять который приходится чуть ли ни на каждом шагу.



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