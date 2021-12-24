Учёные собираются отнять секунду времени из-за ускорения вращения Земли

За полвека Земля стала вращаться быстрее, и учёные не исключают, что в будущем придётся отнять секунду на атомных часах, которые используются для определения точного времени, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, этот механизм пока не отлажен, потому что ранее прибегали только к добавочной секунде, которая компенсирует отставание часов от астрономического времени.



Reuters

В настоящее время Земля вращается быстрее, чем полвека назад, и если она продолжит ускоряться, учёным, возможно, придётся отнять секунду на атомных часах, пишет Daily Mail.

Как рассказывает издание, скорость вращения Земли вокруг своей оси менялась на протяжении веков — например, миллионы лет назад год занимал не 365 дней, а 420. Каждый день на нашей планете состоит из 86 400 секунд, однако вращения не всегда идентичны друг другу — на них влияет движение земной коры, океанов и атмосферы, а также притяжение Луны. Таким образом, на протяжении года каждый день длится на долю секунды больше или меньше.

Для определения точного времени используются атомные часы, в которых время измеряют по движению электронов в атомах, охлаждённых до абсолютного нуля. Чтобы число секунд на атомных часах и во вращениях Земли совпадало, с 1972 года примерно каждые полтора года стали добавлять дополнительную секунду. Ещё никогда не возникала необходимость использовать отрицательную дополнительную секунду, то есть отнимать секунду от времени на атомных часах, поэтому созданную для этой цели систему никогда не проверяли на практике.

Идея о вычитании секунды появилась в прошлом году, когда вращение Земли начало расти, однако затем оно снова замедлилось: в 2021 году его скорость на 0,39 мс/д меньше, чем в 2020 году. «С течением времени время на часах начинает постепенно отличаться от астрономического времени, — рассказал в интервью Discover Magazine сотрудник Национального института стандартов и технологий США Джуда Левин. — Чтобы эта разница не становилась слишком большой, в 1972 году приняли решение периодически добавлять дополнительную секунду на атомных часах».

Национальный институт стандартов и технологий занимается тем, что отслеживает скорость вращения Земли, посылая лазерные лучи на спутники и измеряя их движение. При необходимости учёные сообща останавливают на секунду свои атомные часы и затем снова их включают. «Вращение Земли — это очень сложное дело, — объясняет Левин. — Нельзя предсказать, что случится далеко в будущем». С 2016 года к атомным часам не прибавляли дополнительную секунду, а скорость планеты после нескольких лет роста в 2021 году вновь стала замедляться. По словам Левина, учёные не предполагали, что им может не понадобиться дополнительная секунда: они думали, что Земля продолжит замедляться, поэтому такой поворот стал «очень неожиданным».

При смене тенденции может настать момент, когда от учёных потребуется перейти к действиям, однако ещё неясно, к каким именно, отмечается в статье. Сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании Питер Уибберли в интервью Discover Magazine предупредил, что при дальнейшем увеличении скорости вращения Земли, возможно, придётся прибегнуть к отрицательной дополнительной секунде. «Другими словами, вместо того чтобы добавить дополнительную секунду, чтобы помочь Земле наверстать упущенное, нам придётся отобрать секунду со шкалы атомных часов, чтобы они синхронизировались с Землёй», — добавил эксперт.

Хотя учёные знают, как провести эту процедуру, они не уверены, будет ли их система работать на самом деле и к каким последствиям приведёт. Так, интернет полагается на постоянное течение времени, которое отмеряется на атомных часах. Различные цифровые компании по-разному подходят к учёту дополнительной секунды — например, Google распределяет добавочное время между всеми секундами в году. По словам Левина, интернет базируется на аксиоме, что время непрерывно, иначе непрерывный поток информации распадётся. При этом эксперт отмечает, что вся суета вокруг дополнительной секунды — добавленной или отнятой — может быть лишней, потому что в целом за 100 лет едва набегает одна дополнительная минута, пишет Daily Mail.